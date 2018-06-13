События вокруг учительницы истории омской школы N 7 смешны и поучительны одновременно. Смешны потому, что обычное фото в купальнике вызвало столько эмоций и у чиновников, и у учителей, и у обычных граждан. Словно для всех это явление редчайшее, небывалое, которую нельзя не заметить, а тем более не отреагировать на нее.

А если серьезно, то разве 26-летняя учительница, которая не только преподает историю старшеклассникам, но и в свободное время обучается в модельном агентстве, нарушает законы, нравы? Даже не она сама это фото выложила в сеть. Курсы предполагают участие в фотосессиях, а также право агентства использовать снимки по своему усмотрению, в том числе и в рекламе. Так снимки историка в закрытом купальнике оказались во всеобщем доступе .

И все бы ничего, но их увидело руководство школы. Они показались администрации чрезмерно откровенными. Можно было бы просто поговорить с молодым учителем по душам, высказать ей свои претензии. Но там просто решили отреагировать - девушку уволили.

В школе N 7 "РГ" данную информацию комментировать не стали. Позицию руководства школы разъяснили в администрации Омска.

- Учитель истории Виктория Попова распространением в сетях фотографий фривольного содержания нанесла урон имиджу учебного заведения, где существует кодекс профессиональной этики педагогов, который, в частности, согласован с родителями учеников. Такое поведение не согласуется с высоким званием педагогического работника, - сообщили "РГ" в мэрии. - Она осознала свою ошибку и написала заявление по собственному желанию.

По сути, скажем прямо, вынудили уйти. И с этим большинство пользователи соцсетей, похвально, не согласились. Обычная фотосессия в интернете не может быть поводом для того, чтобы лишить девушку работы. "За что увольнять? Вернуть!", "Очень хорошее фото! Доброе и счастливое! Работу Виктории!", - пишут сочувствующие молодому историку сограждане.

В поддержку педагога выступили даже коллеги из других регионов страны, устроившие онлайн-акцию под тегом "Учителя тоже люди". В знак протеста против произвола они стали выставлять на всеобщее обозрение собственные фотографии в купальниках. И это никого не напрягает. Снимки отдыха на пляже опубликовала даже заместитель министра культуры Омской области Анна Статва, которая прежде преподавала в ОмГПУ.

- Как бывший педагог, поддерживаю коллегу, - пишет на своей страничке чиновница. - Мне тогда даже в голову не могло прийти, что администрация вуза могла бы на мои пляжные фото как-то отреагировать.

Повышенные требования к учителю не имеют ничего общего с самодурством

Впрочем, мнения на этот счет самые разные. "Школа - не монастырь, - считает молодой "Учитель года-2017" Константин Диянов. - Тем не менее школа - не только место учебы, но и воспитания поколения, пребывающего в нежном возрасте. И несмотря на все новые тенденции и веяния, к учителю, как и к врачу или сотруднику безопасности, родители и общество будут предъявлять повышенные нравственные требования. Это надо учитывать, в том числе и в соцсетях".

С этим трудно не согласиться. Как, впрочем, и со специалистами, которые считают, что из мухи чиновники от образования надули слона. Им тоже следовало бы предъявлять к себе повышенные нравственные требования.

Что касается Виктории, то виртуальная шумиха, повергнувшая учительницу в шок, завершилась вполне благополучно. Как сообщили "РГ" в региональном министерстве образования, вопрос снят: учительница может хоть сегодня вернуться в школу, и не обязательно в свою седьмую, но и любую другую. Помимо этого молодому педагогу предложили работу в столичном модельном агентстве. И теперь она думает, на чем остановить свой выбор: учить детей или рекламировать купальники?