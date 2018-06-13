БДК "Иван Грен" войдет в состав ВМФ России до конца июня

Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", построенный в Калининграде, войдет в состав Военно-морского флота России до конца июня текущего года.

Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ. "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711 разработки Невского ПКБ. Это - серьезная модернизация проекта 1171, по которому Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" построил для Минобороны РФ серию из 14 БДК еще в 1960-70-е годы.

Этот корабль для флота стал в прямом смысле слова долгожданным. Заложили его на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" еще в 2004 году. Через некоторое время строительство было приостановлено по разным причинам, в том числе и финансовым, потом возобновилось. Проект дорабатывался в процессе строительства.

"Иван Грен" был спущен на воду в мае 2012 года, швартовные испытания начались в октябре 2015 года, государственные - в ноябре 2017-го.

- После анализа первого этапа госиспытаний, что необходимо применительно к головному кораблю серии, испытания были продолжены в начале апреля 2018 года, - пояснили в военном ведомстве. - Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта.

Приемный акт госиспытаний "Ивана Грена" комиссия государственной приемки Минобороны РФ подписала 4 июня. Этот БДК океанской зоны станет самым современным в российском ВМФ, а служить ему предстоит на Северном флоте.

В Калининграде продолжается строительство первого серийного БДК того же проекта 11711 - "Петр Моргунов". Обновленные БДК, способные нести на борту вертолеты, технику и десант, получили народное название "русские "Мистрали" после того, как в 2015 году не состоялась передача России двух вертолетоносцев типа "Мистраль", построенных во Франции.

Справка "РГ"

БДК "Иван Грен" способен перевозить морем танки, БМП или БТР, армейскую технику или буксируемую артиллерию на расстояние до 3,5 тысячи морских миль. Берет на борт до 300 десантников, 13 танков либо до 36 БТР (БМП), два транспортно-боевых вертолета Ка-29 либо поисково-спасательных Ка-27, при необходимости - ударный вертолет Ка-52К "Катран".