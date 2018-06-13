Кот Ахилл предсказал победу России в первом матче ЧМ-2018
Официальный оракул чемпионата мира по футболу 2018 года - эрмитажный кот Ахилл - сделал первый прогноз на открытии петербургского пресс-центра ЧМ-2018.
Питомцу предстояло выбрать команду-победителя первого матча мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдет 14 июня в московских "Лужниках". Выбор Ахилла пал на российских футболистов, сообщили в пресс-центре.
Сам процесс предсказания не отличался от прошлогоднего, когда Ахилл работал оракулом Кубка конфедерации. На стол поставили две небольших миски с кормом: одну под российским флагом, другую под флагом Саудовской Аравии. Кот поначалу не проявлял интереса к еде и пару минут осторожно оглядывался по сторонам. Но затем все же принял решение и отправился к угощению под флагом России.
Напомним, матч открытия ЧМ-2018 начнется завтра в 18.00. Судить встречу будет аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной. На групповом этапе российской сборной также предстоит сыграть с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
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