Электроснабжение Крыма полностью восстановлено

Энергоснабжение Крыма и Краснодарского края, обесточенных сегодня из-за аварии, полностью восстановлено.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

- В 17.22 энергоснабжение потребителей восстановлено, - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, без электричества остались 2,485 миллиона человек, из них 2,35 миллиона в Республике Крым и Севастополе, 135 тысяч - в Краснодарском крае. Им не подавалась электроэнергия мощностью 910 мегаватт.

Крым был обесточен из-за того, что в 15.03 на подстанции "Тамань" напряжением 500 киловольт отключились два автотрансформатора. При этом односторонне отключились высоковольтные линии "Ростовская - Тамань" и "Кубанская - Тамань". В 15.04 в защитном режиме отключились первая и вторая цепи кабельно-воздушной линии 220 киловольт "Тамань - Кафа", а в 15.07 - высоковольтная линия "Тамань - Вышестеблиевская". Были обесточены подстанции "Анапская", "Джемите", "Джигинская", "Раевская". В результате энергосистема Крыма перешла на изолированную работу с дефицитом мощности.

В 15.41 было подано напряжение потребителям Краснодарского края. Затем поэтапно подключались линии и автотрансформаторы, подающие питание в Крым. В 16:30 свет уже горел во многих населенных пунктах Керченско-Феодосийского региона, Южного берега Крыма, в Симферополе и Севастополе.