Капитан утонувшего на Волге катамарана был трезв во время отплытия

Капитан катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге, в момент отчаливания от берега был трезв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя лодочной станции ООО "Пристань" Евгения Белякова, владелец которой задержан по данному делу.

Беляков утверждает: катамаран вышел в светлое время суток, все находившиеся на его борту люди в тот момент были трезвы. Однако, как сообщает Интерфакс со ссылкой на того же собеседника, пассажиры катамарана при посадке несли с собой алкоголь и продукты. Как выяснилось впоследствии, у одного из них был день рождения.

Отметим, что на катамаране находились 16 человек при разрешенной вместимости 12.

Напомним, поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров катамарана, трое из них были госпитализированы. В больнице сейчас все еще остается один пострадавший. Возбуждено уголовное дело статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц".

Тем временем руководство лодочной станции считает себя невиновным в произошедшей трагедии, ведь само ЧП случилось не на территории базы. К тому же база проходила определенный контроль со стороны ГИМС, как и положено. Во время последней проверки, в апреле, никаких нарушений выявлено не было.

По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. По предварительным данным, столкновение произошло по вине его владельца, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.