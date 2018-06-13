Новости

Владимир Путин назначил советников президента 16:55
Названы сто лучших мультфильмов "всех времен и народов" 16:50
В Петербург из Китая прибыли 300 автобусов для болельщиков ЧМ-2018 16:38
Белоусова и Суркова переназначили помощниками президента 16:35
Антон Вайно назначен главой администрации президента РФ 16:27
Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации Кремля 16:25
Валерий Гергиев выразил поддержку сборной России на ЧМ-2018 16:23
Мэрия Тобольска заплатит полмиллиона за разговоры сотрудницы на отдыхе 16:21
В Крыму без электроэнергии остались два города 16:20
Россияне смогут выбрать участок для уплаты земельного налога через МФЦ 16:17
Число кандидатов в мэры Москвы возросло до 11 16:15
Благодарный солист Bad Boys Blue споет для томских медиков 16:14
Семейная пара из Перу прилетела в Минск по чужим паспортам 15:57
"Амкар" не будет выступать в РФПЛ 15:49
Леонид Слуцкий прокомментирует матч открытия ЧМ-2018 15:46
Кот Ахилл предсказал победу России в первом матче ЧМ-2018 15:44
Путин примет участие в церемонии открытия ЧМ-2018 и посмотрит стартовый матч 15:40
Минфин внес законопроект о создании нового инфраструктурного фонда 15:36
Капитан утонувшего на Волге катамарана был трезв во время отплытия 15:35
В Сочи на ЧМ-2018 прилетела сборная Польши 15:28
В Ярославле СК проверит факт травмирования ребенка в детском саду 15:20
В США енот-экстремал забрался на крышу 25-этажного здания 15:18
Беларусь предложила восстановить товарооборот с РФ в $40 млрд 15:15
ФК "Уфа" назвал имя нового главного тренера команды 15:11
Инфантино поборется за пост главы ФИФА на следующих выборах 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Капитан утонувшего на Волге катамарана был трезв во время отплытия

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)

Капитан катамарана, столкнувшегося с баржей на Волге, в момент отчаливания от берега был трезв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя лодочной станции ООО "Пристань" Евгения Белякова, владелец которой задержан по данному делу.

Беляков утверждает: катамаран вышел в светлое время суток, все находившиеся на его борту люди в тот момент были трезвы. Однако, как сообщает Интерфакс со ссылкой на того же собеседника, пассажиры катамарана при посадке несли с собой алкоголь и продукты. Как выяснилось впоследствии, у одного из них был день рождения.

Отметим, что на катамаране находились 16 человек при разрешенной вместимости 12.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области
Следствие назвало предполагаемого виновника трагедии на Волге

Напомним, поздно вечером 11 июня в 250 метрах от берега столкнулись прогулочный катамаран и баржа. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров катамарана, трое из них были госпитализированы. В больнице сейчас все еще остается один пострадавший. Возбуждено уголовное дело статье "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц".

Тем временем руководство лодочной станции считает себя невиновным в произошедшей трагедии, ведь само ЧП случилось не на территории базы. К тому же база проходила определенный контроль со стороны ГИМС, как и положено. Во время последней проверки, в апреле, никаких нарушений выявлено не было.

По данным СК, катамаран не был зарегистрирован и не состоял на учете с 2017 года. По предварительным данным, столкновение произошло по вине его владельца, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, полностью игнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы, доносившиеся с баржи.

Главное сегодня

В Крыму без электроэнергии остались два города
Коллеги прокомментировали слухи о смерти режиссера Говорухина
В Кремле назвали иностранных лидеров-гостей ЧМ-2018
Конгресс ФИФА выбрал место проведения ЧМ-2026
В Волгограде после гибели 11 человек задержан владелец лодочной станции