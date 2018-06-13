Крымский мост побил рекорд по трафику

В преддверии Дня России, 10 июня, по Крымскому мосту проехало более 25 тысяч машин. Новый рекорд на две тысячи превысил предыдущий, зафиксированный 20 мая, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Упрдор "Тамань" Росавтодора.

За три выходных дня по Крымскому мосту проехали более 70 тысяч автомобилей, включая 600 рейсовых и заказных автобусов.

При этом трафик в Крым превысил поток машин в обратном направлении. За трое суток в сторону Керчи проехали 38,4 тысячи транспортных средств, а обратно - 33,3 тысячи.

За первые 12 дней лета по Крымскому мосту проехали более 186 тысяч автомобилей, из них 103 тысячи в Крым и 83 тысячи - в направлении Тамани.