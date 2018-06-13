Суд Севастополя закрыл детский лагерь "Ласпи" на 70 суток

Балаклавский районный суд Севастополя приостановил деятельность детского оздоровительного центра "Ласпи" на 70 суток. Учреждение привлечено к административной ответственности за нарушение санитарного законодательства.

Напомним, 8 июня из ДОЦ "Ласпи" в инфекционную больницу Севастополя были госпитализированы более 20 человек с пищевым отравлением. Работу лагеря приостановили. В результате проверки в детском лагере было выявлено более двадцати нарушений санитарных норм и правил.

- Территориальный отдел Роспотребнадзора по городу Севастополю обнаружил многочисленные нарушения: использование посуды с поврежденной эмалью, пластиковых емкостей не предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, использование остатков пищи, приготовленной накануне, нарушение режима мытья кухонной посуды, технологического процесса приготовления пищи, отсутствия укомплектованного штата медицинских работников, - сообщила пресс-секретарь суда Кристина Куликовская. - Это позволило суду приостановить деятельность юридического лица на 70 суток.

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю сегодня сообщили о результатах эпидемиологическоо расследования, проведенного в лагере. Специалисты пришли к выводу, что к отравлению детей привели грубые нарушения при приготовлении пищи.

- Причинами возникновения очага послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке, несоблюдение личной гигиены его сотрудниками, нарушение технологии приготовления пищи и мытья посуды, что подтверждается удельным весом нестандартных проб в пищеблоке, - сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что после открытия лагеря в пищеблоке был частично заменен персонал, а у некоторых работников при обследовании обнаружен St. Aureus (золотистый стафилоккок).

Территориальный отдел Роспотребнадзора по Севастополю открыл административное производство в отношении виновных в этой ситуации.

Между тем, 4 июня 2018 года ДОЦ "Ласпи" получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора о соответствии требованиям к организации отдыха и оздоровления детей.