В Сочи гостям ЧМ-2018 покажут, как готовят обезьян-"космонавтов"

В Сочи подготовили десять объектов показа, которые будут рекомендованы для посещения болельщикам чемпионата мира по футболу. Об этом в среду сообщил журналистам в городском пресс-центре мундиаля мэр курорта Анатолий Пахомов.

- Гостям чемпионата мы рекомендуем десять объектов показа. Разумеется, у нас гораздо больше различных экскурсий, но именно эти мы считаем самыми главными. Ведь именно они позволят за короткий срок познакомиться с курортом, - уверен градоначальник. - Так, фанатам предлагается посетить Красную Поляну, Олимпийский парк, прогуляться по Дендрарию и обязательно заглянуть в уникальный для нашей страны парк приключений на высоте - Скайпарк. Наверняка заинтересует и наши чайные домики, где можно попробовать самый северный чай в мире - наш сочинский чай.

По словам Пахомова, в список также вошли форелевое хозяйство и дача Сталина. А одним из самых любопытных точно станет посещение обезьяньего питомника Научно-исследовательского института медицинской приматологии. Именно здесь готовят будущих приматов-"космонавтов", а также помощью опытов на макаках пытаются отыскать эликсир вечной молодости и создать лекарство от пьянства.

Всего же за время мундиаля город примет около миллиона туристов. Причем, по словам мэра, из них как минимум 240 тысяч человек - это болельщики.