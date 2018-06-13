Двух пострадавших в аварии на Волге выписали из больницы

Из волгоградской больницы №25 выписаны две пациентки, которых привезли после трагедии на Волге. В это медицинское учреждение были доставлены трое пострадавших из числа спасенных.

Еще один мужчина остается пока под наблюдением врачей, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 12 июня в районе грузового порта Волгограда катамаран, на котором компания из 16 человек отмечала день рождения, врезался в сухогруз. Легкое судно, к тому же переполненное (такой тип маломерных судов рассчитан на 12 пассажиров), перевернулось.

В поисково-спасательной операции, которая длилась до утра, было задействовано 1400 человек. Спасти удалось только пятерых, 11 человек погибли. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ - "Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц".