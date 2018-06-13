В Волгограде в среду похоронят жертв аварии катамарана

Похороны погибших при столкновении катамарана "Елань-12" с баржей в Волгограде пройдут в среду, сообщает РИА Новости.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе администрации области, сегодня состоится оперативное совещание. Будет ли оказана какая-то материальная помощь семьям жертв аварии, станет известно позже.

Напомним, поздним вечером 11 июня в 250 метрах от берега катамаран с 16 людьми на борту врезался в сухогруз. Погибли 11 человек. Пятерых смогли спасти совместными усилиями экипаж буксира и сотрудники МЧС. Южное следственное управление на транспорте СК РФ расследует уголовное дело по нарушению правил безопасности движения водного транспорта, приведшего к гибели людей.

Следователи уже опросили команду буксира "Капитан Веревкин". По предварительным данным, к трагедии привели действия владельца катамарана, который и управлял им. Мужчина полностью проигнорировал как световые, так и звуковые предупреждающие сигналы с баржи. По заключению судебно-медицинских экспертов, хозяин судна находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе осмотра выявлено шесть неиспользованных спасательных жилетов. Сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на соответствующих учетах с 2017 года.

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.