Хулиган с рейса Екатеринбург - Анталья оштрафован на 30 тысяч

Состоялось заседание суда по поводу нарушения общественного порядка на борту рейса Екатеринбург - Анталья. Дебошир - уроженец Челябинской области - по решению инстанции оштрафован на 30 тысяч рублей.

Напомним, получивший широкую огласку случай произошел 27 марта. Во время перелета пьяный 60-летний пассажир без причины начал конфликтовать с пассажирами и бортпроводниками. Он бранился, хватал окружавших людей руками, никак не реагировал на замечания персонала и перепугал всех пассажиров самолета своим неадекватным поведением.

Мужчину обвинили в хулиганстве (п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ). "С учетом, что он полностью признал свою вину, а также впервые совершил преступление небольшой тяжести, ему назначили в качестве наказания меру уголовно-правового характера - штраф в размере 30 тысяч рублей", - передает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ.