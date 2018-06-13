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13.06.2018 16:56
Рубрика: Экономика

Как Екатеринбург встретит поклонников футбола

До начала чемпионата мира по футболу остались сутки. Чего ждет Екатеринбург от предстоящего события, и как город будет встречать поклонников футбола, рассказали организаторы на пресс-конференции.
Текст: Галина Соловьева
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Екатеринбург полностью готов к проведению чемпионата. Стадион адаптирован, вчера была успешно сдана зона фестиваля болельщиков. Ее вместимость: 17 тысяч человек. Решены вопросы безопасности. Этому блоку задач было уделено самое пристальное внимание, - заявил Сергей Швиндт, первый замглавы администрации города.

Фото: depositphotos.com
В Екатеринбурге гостям чемпионата мира помогут переводчики

Сегодня в Екатеринбург прибывают первые гости ЧМ: команда из Египта прилетает в 20.00. Завтра, в 14.00, ожидаются спортсмены и болельщики из Уругвая.

Как рассказал Сергей Швиндт, команды заявили две тренировки на центральном стадионе. Сегодня специалисты FIFA будут решать, возможно ли одобрить тренировки именно там: погода может негативно повлиять на состояние газона перед открытием. Возможно, будут задействованы две другие площадки: "СКБ-Банк-Арена" и футбольное поле "Химмаш".

Фото: Пресс-служба кольцовской таможни
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В развитие города перед ЧМ было вложено почти двадцать миллиардов рублей бюджетных средств и более десяти миллиардов - инвесторов. Во время чемпионата в Екатеринбурге пройдет 30 мероприятий. Составлены четыре специальных экскурсионных маршрутов. На дороги города уже выехали 169 экологичных низкопольных автобусов, приспособленных для маломобильных групп.

- Получилось отремонтировать дороги, усовершенствовать железнодорожный вокзал, создать условия для комфортного перемещения маломобильные групп по всему городу. Инвестиции, вложенные в это важное мероприятие, - это шаг в будущее. Для Екатеринбурга ЧМ - это шанс показать, что мы сможем стать площадкой для других крупных мероприятий, таких как EXPO-2025. Но главное сейчас, сделать все, что бы гости уехали от нас только с позитивными впечатлениями", - заявила Людмила Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области.

К слову, самым окупаемым матчем, по сообщению спикеров, стал матч "Перу - Франция".

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