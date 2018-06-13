Как Екатеринбург встретит поклонников футбола

- Екатеринбург полностью готов к проведению чемпионата. Стадион адаптирован, вчера была успешно сдана зона фестиваля болельщиков. Ее вместимость: 17 тысяч человек. Решены вопросы безопасности. Этому блоку задач было уделено самое пристальное внимание, - заявил Сергей Швиндт, первый замглавы администрации города.

Сегодня в Екатеринбург прибывают первые гости ЧМ: команда из Египта прилетает в 20.00. Завтра, в 14.00, ожидаются спортсмены и болельщики из Уругвая.

Как рассказал Сергей Швиндт, команды заявили две тренировки на центральном стадионе. Сегодня специалисты FIFA будут решать, возможно ли одобрить тренировки именно там: погода может негативно повлиять на состояние газона перед открытием. Возможно, будут задействованы две другие площадки: "СКБ-Банк-Арена" и футбольное поле "Химмаш".

В развитие города перед ЧМ было вложено почти двадцать миллиардов рублей бюджетных средств и более десяти миллиардов - инвесторов. Во время чемпионата в Екатеринбурге пройдет 30 мероприятий. Составлены четыре специальных экскурсионных маршрутов. На дороги города уже выехали 169 экологичных низкопольных автобусов, приспособленных для маломобильных групп.

- Получилось отремонтировать дороги, усовершенствовать железнодорожный вокзал, создать условия для комфортного перемещения маломобильные групп по всему городу. Инвестиции, вложенные в это важное мероприятие, - это шаг в будущее. Для Екатеринбурга ЧМ - это шанс показать, что мы сможем стать площадкой для других крупных мероприятий, таких как EXPO-2025. Но главное сейчас, сделать все, что бы гости уехали от нас только с позитивными впечатлениями", - заявила Людмила Бабушкина, председатель законодательного собрания Свердловской области.

К слову, самым окупаемым матчем, по сообщению спикеров, стал матч "Перу - Франция".