Заявка Екатеринбурга на EXPO-2025 прошла в финал

Российская делегация представила в Париже Екатеринбург как город для проведения EXPO-2025.

Российская заявка прошла в финальный этап конкурса, сообщили в комитете.

"В России стартует чемпионат мира по футболу, часть матчей которого примет Екатеринбург. Поэтому мы четко знаем, что именно необходимо для успеха EXPO, а также для удобства гостей и участников. Кроме того, мы гарантируем, что будут созданы все необходимые условия, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне", - цитирует зампреда правительства, министра финансов Антона Силуанова департамент информационной политики свердловского губернатора. Министр, напомним, является куратором российской заявки.

Несмотря на то, что Россия участвует во всемирном выставочном движении с 1851 года, местом проведения EXPO отечественные города не становились еще ни разу.

Глава минпромторга РФ Денис Мантуров настроен оптимистично. По его мнению, уральская заявка обладает многими необходимыми для победы преимуществами.

"Помимо гарантированных источников финансирования и сбалансированного бюджета, мы предложим самый дешевый входной билет и низкие тарифы на авиаперелеты, железнодорожный транспорт и жилье для участников и гостей EXPO-2025", - отметил он.

Как отметили в Международным бюро выставок: заявка Екатеринбурга "жизнеспособна и соответствует правилам МБВ".

Продвижение Екатеринбурга продлится до ноября 2018 года, когда на 164-ой Генеральной ассамблее МБВ будет решено, примет ли столица Среднего Урала прославленную всемирную выставку.