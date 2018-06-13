Новости

В полиции Коми решили отпугивать медведей сиренами 13:43
Заявка Екатеринбурга на EXPO-2025 прошла в финал 13:43
Пермяка осудили на 16 лет за убийство студентки 13:41
В Сочи для болельщиков из Перу подготовили палаточный лагерь 13:36
Жители Калифорнии проголосуют за разделение штата на три части 13:32
Главный тренер сборной Испании Лопетеги отправлен в отставку 13:31
В Сочи гостям ЧМ-2018 покажут, как готовят обезьян-"космонавтов" 13:27
Ущерб от повреждения картины Репина составляет не менее 30 млн рублей 13:22
Каждый второй россиянин останется без отпуска 13:20
В Иркутской области ребенка завалило на песчаном карьере 13:18
Под Петербургом водитель "Газели" наехал на посетителей бара 13:16
МИД: Россия ждет от ЕС гарантий для "Турецкого потока" 13:10
Представитель Станислава Говорухина опровергла слухи о его смерти 13:10
В Кургане обрушилась стена многоэтажного дома 13:09
Патриарх Кирилл: Нужно проявить русское гостеприимство к гостям ЧМ-2018 13:05
Северный флот отправился в самый крупный за последние 10 лет поход 13:04
МИД Италии вызвал посла Франции из-за критических замечаний Макрона 13:00
Двух пострадавших в аварии на Волге выписали из больницы 13:00
Вышел трейлер фильма "На районе" с Данилой Козловским в роли "гопника" 12:59
Сорокин: Россия выполнила все обязательства при подготовке к ЧМ-2018 12:57
Собянин передал ГИББД 30 электромотоциклов 12:55
В Екатеринбурге гостям чемпионата мира помогут переводчики 12:51
Косачев: Трампу было важно показать Ким Чен Ыну значимость США 12:42
В Яндекс.Навигаторе появился раздел с перекрытиями к чемпионату мира 12:42
Лукашенко удовлетворен прогрессом в сотрудничестве с Ташкентом 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
13 июня в "РГ" состоится круглый стол "Школа - территория БЕЗ опасности"
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
Стратегические бомбардировщики Ту-95 оснастят новыми системами
13.06.2018 13:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Заявка Екатеринбурга на EXPO-2025 прошла в финал

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Заявочный комитет Екатеринбург ЭКСПО-2025 Фото: Заявочный комитет Екатеринбург ЭКСПО-2025
Фото: Заявочный комитет Екатеринбург ЭКСПО-2025

Российская делегация представила в Париже Екатеринбург как город для проведения EXPO-2025.

Российская заявка прошла в финальный этап конкурса, сообщили в комитете.

"В России стартует чемпионат мира по футболу, часть матчей которого примет Екатеринбург. Поэтому мы четко знаем, что именно необходимо для успеха EXPO, а также для удобства гостей и участников. Кроме того, мы гарантируем, что будут созданы все необходимые условия, чтобы мероприятие прошло на высшем уровне", - цитирует зампреда правительства, министра финансов Антона Силуанова департамент информационной политики свердловского губернатора. Министр, напомним, является куратором российской заявки.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Путин назвал стоимость объектов для ЭКСПО-2025

Несмотря на то, что Россия участвует во всемирном выставочном движении с 1851 года, местом проведения EXPO отечественные города не становились еще ни разу.

Глава минпромторга РФ Денис Мантуров настроен оптимистично. По его мнению, уральская заявка обладает многими необходимыми для победы преимуществами.

"Помимо гарантированных источников финансирования и сбалансированного бюджета, мы предложим самый дешевый входной билет и низкие тарифы на авиаперелеты, железнодорожный транспорт и жилье для участников и гостей EXPO-2025", - отметил он.

Как отметили в Международным бюро выставок: заявка Екатеринбурга "жизнеспособна и соответствует правилам МБВ".

Продвижение Екатеринбурга продлится до ноября 2018 года, когда на 164-ой Генеральной ассамблее МБВ будет решено, примет ли столица Среднего Урала прославленную всемирную выставку.

Главное сегодня

В Кремле оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына
В Волгограде после гибели 11 человек задержан владелец лодочной станции
МИД: Денуклеаризация должна касаться всего Корейского полуострова
В Турции запустили "энергетический Шелковый путь"
Кадыров пригласил Слепакова в Грозный написать новую песню