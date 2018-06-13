На Урале названа причина отравления детей в лагере

На Урале назвали источник вирусной инфекции, из-за которой заболели несколько десятков детей из лагеря под Кушвой.

"Персонал пищеблока (повар, мойщица посуды) допускали нарушения правил обработки столовой и кухонной посуды, правила личной гигиены и так далее", - сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Напомним, на прошлой неделе с болью в животе и рвотой в больницы были госпитализированы 62 ребенка в возрасте от 7 до 12 лет и двое 18-летних вожатых. Как сообщил пресс-секретарь областного Минздрава, сегодня в больнице остаются шестеро подхвативших заразу, но и их уже готовят к выписке.

После всех лабораторных исследований работа оздоровительного лагеря будет возобновлена под особым контролем управления Роспотребнадзора.

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил.