Россия и Беларусь рассмотрят взаимодействие СГ в АПК и машиностроении

Взаимодействие в сфере агропромышленного комплекса и машиностроения Беларуси и России, по словам государственного секретаря СГ Григория Рапоты, "вызывают наибольший интерес на заседаниях Группы высокого уровня, Совета Министров и Высшего Государственного Совета". Следующее подобное заседание, как уже сообщал "Союз", состоится 19 июня в Минске.

Поясняя повышенную заинтересованность обеих сторон к данным темам, госсекретарь сообщил сегодня журналистам, что в них существуют уже "ряд решенных уже вопросов, но есть и нерешенные. В основном это связано с правовыми аспектами, решение которых бы создавало равные конкурентные условия".

По словам Григория Рапоты, сегодня на союзном Совмине шла речь о том, чтобы министерства сельского хозяйства более плотно работали в области прослеживаемости продукции, сопряжении информационных систем.

"Эта тема всегда находится на острие дискуссии, - отметил госсекретарь. - Здесь тоже есть движение вперед, но все делается не так быстро, как хотелось бы. Но тем не менее прогресс, несомненно, есть".

Кроме того, по информации Рапоты, на заседании принято решение о совершенствовании бюджета Союзного государства, а также о новом порядке разработки и одобрения программ СГ. Одобрен и проект решения ВГС о премиях в области науки и техники и другие документы.