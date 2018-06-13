Россия и Беларусь договорились устранять барьеры в торговле

России и Беларуси необходимо дальнейшее устранение барьеров во взаимной торговле, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. Минск тоже ратует за справедливую и равную конкуренцию, для чего сторонам требуется взаимовыгодный компромисс.

В среду в Москве Совет министров Союзного государства России и Беларуси собрался для обсуждения дальнейших шагов по развитию сотрудничества между странами. В прошлом году товарооборот продемонстрировал рост в 23,5 процента к результату 2016 года. Положительная динамика фиксируется и в текущем году - плюс 20,3 процента по итогам первого квартала.

Время от времени, правда, даже такие давние и союзные партнеры вдруг затевают серьезные споры. Подготовка к очередной межправительственной встрече на прошлой неделе шла особенно активно. Поимо работы над общей повесткой стороны старались оперативно решить возникший конфликт вокруг поставок молочной продукции из Беларуси в Россию. Россельхознадзор, сообщив о превышении дозы нитратов, ввел с 6 июня ряд ограничений на импорт.

В следующие несколько дней в Москве шли напряженные переговоры, вплоть до уровня профильных вице-премьеров. Их итогом стало подписание ветеринарными службами государств "дорожной карты", мероприятия которой должны навести порядок на рынке молока и торговли молочной продукцией, а Россельхознадзор уже 11 июня допустил отдельных производителей Беларуси на российской рынок.

- Нам нужно и дальше двигаться в сторону устранения препятствий для доступа товаров и услуг, создавать равные правила для ведения бизнеса. Соответствующее решение закрепим в постановлении Совета министров, - в общих словах обозначил Дмитрий Медведев желаемое направление движения, открывая межправительственную встречу.

Справедливой и равной конкуренции в торгово-экономической сфере хочет и белорусская сторона, а для этого призывает к поиску взаимовыгодного компромисса. Москва и Минск не первый год занимаются формированием общего рынка и устранением все еще существующих барьеров и ограничений. "В поле зрения остаются вопросы поставок на российский рынок белорусской сельхозпродукции, а также участие белорусских предприятий, осуществляющих производство и сборку техники в Российской Федерации, в госзакупках и программе субсидирования, - подчеркнул премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. - По определенным причинам есть различия в подходах к решению данных вопросов со стороны отраслевых ведомств, поэтому наша общая задача - найти взаимовыгодный компромисс для обеспечения справедливой и равной конкуренции".

Позитивным, по общему признанию, является тот факт, что более 80 процентов платежей во взаимной торговле проводятся в национальных валютах. Это подчеркивает, во-первых, доверие к российскому рублю, заявил Медведев, а во-вторых, снижает зависимость государств от внешней конъюнктуры. Премьер Кобяков высказался за то, чтобы в национальных валютах шел вообще весь товарооборот и ценообразование. Заодно он предложил в качестве стратегической задачи закрепить возвращение товарооборота с нынешний 32 миллиардов долларов до уровня 40 миллиардов, как это было в 2012-2013 годах.

Одной из главных целей Союзного государства сегодня считается увеличение доли наукоемкой продукции с высокой степенью переработки. "Нужно создавать на территории России и Беларуси условия для экспортно-ориентированных товаров", - подчеркнул глава российского правительства. Год назад государства специально создали комиссию по формированию единого научно-технического пространства, которая призвана координировать совместные исследования и разработки, определять приоритеты в этой сфере.

Белорусская сторона прошедший год с точки зрения научно-технического сотрудничества считает далеким от успешного. "Пока, на наш взгляд, подготовленные решения больше напоминают дежурные со штатным посылом продолжить работу", - сказал Кобяков. Он предложил по перспективным сферам - в частности, станкостроению, микроэлектронным технологиям, развитию машиностроительных комплексов - ввести в практику принятие решений в рабочем порядке, не дожидаясь очередного заседания Совета министров. Поощрительной мерой для продвижения высокотехнологичных проектов должна стать учреждаемая премия Союзного государства в области науки и техники.

Очередной Совет министров закончился подписанием 14 документов, включая постановление об итогах торгово-экономического сотрудничества России и Беларуси в 2017 году, резолюцию об исполнении союзного бюджета за 2017 год, постановление о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции, а также индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов по углю и электроэнергии на 2018 год.

Следующая межправительственная встреча в рамках Союза состоится в Беларуси во второй половине года. Премьер Кобяков пообещал встретить своего коллегу в городе, в котором Дмитрий Медведев еще никогда не был.

Но о развитии Союзного государства снова будут говорить уже на следующей неделе - 19 июня в Минске пройдет заседание Высшего государственного совета под председательством президентов.