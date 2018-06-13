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13.06.2018 14:16
Рубрика: Спорт

Самедов прокомментировал слова Дзюбы о негативе вокруг сборной России

Текст: Артем Локалов

Полузащитник сборной России Александр Самедов согласен с нападающим национальной команды Артемом Дзюбой. Напомним, накануне тот заявил, что вокруг сборной негативный фон.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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"Турнир еще не начался, а вы уже ведете себя агрессивно, - заявил во вторник Дзюба на брифинге с представителями медиа.

"Артем нашел правильные слова, - поддержал коллегу Александр Самедов. - Нам хочется, чтобы было больше позитива вокруг команды. Но мы понимаем, что должны этот позитив создать. Все в наших руках".

Напомним, сборная России проведет стартовый матч на ЧМ-2018 14 июня в 18:00 со сборной Саудовской Аравии.

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