МВД Франции: Захвативший заложников в Париже психически болен

Человек, захвативший 12 июня заложников в центре Парижа, скорее всего, страдает психическим заболеванием. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жерар Колон. Он отметил, что имени 26-летнего марокканца, которого обвиняют в совершении преступления, нет в базе данных лиц, склонных к терроризму. Речь идет о помутнении рассудка, пишет ТАСС.

К такому выводу пришли специалисты, проанализировав слова злоумышленника, сказанные им во время переговоров с полицией. В частности, мужчина требовал, чтобы к нему был вызван посол Ирана во Франции.

В итоге правоохранительными органами было принято решение начать штурм здания, в котором находились злоумышленник и заложники. По итогам операции, проведенной спецназом, заложники были освобождены, а удерживавший их мужчина задержан.