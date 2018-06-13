Тренер сборной России рассказал иностранцам про русскую душу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Саудовской Аравией заявил, что команда должна воодушевить народ.

- Вы из Дании, вам русскую душу не понять, - обратился Черчесов к журналисту, задававшему вопрос. - Мы долго заряжаем, а потом даем газу. Наша задача - воодушевить народ. Только словами никто ничего не сделал. Надо доказывать все делами.

Напомним, сборная России сыграет в матче-открытии ЧМ-2018 в Москве 14 июня с Саудовской Аравией. Начало матча в 18.00 (мск).