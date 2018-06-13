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13.06.2018 14:08
Рубрика: Спорт

Тренер сборной России рассказал иностранцам про русскую душу

Текст: Артем Локалов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Саудовской Аравией заявил, что команда должна воодушевить народ.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Станислав Черчесов: Надо в нас верить

- Вы из Дании, вам русскую душу не понять, - обратился Черчесов к журналисту, задававшему вопрос. - Мы долго заряжаем, а потом даем газу. Наша задача - воодушевить народ. Только словами никто ничего не сделал. Надо доказывать все делами.

Напомним, сборная России сыграет в матче-открытии ЧМ-2018 в Москве 14 июня с Саудовской Аравией. Начало матча в 18.00 (мск).

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