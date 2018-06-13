В Абхазии приговорили к 18 годам строгого режима убийц туриста из РФ

Два жителя Гудаутского района были приговорены к 18 годам тюремного заключения за убийство российского туриста Андрея Кабанова, которое произошло летом прошлого года в населенном пункте Приморское. Об этом заявил 13 июня Верховный суд Абхазии.

Как говорится в заявлении суда, вынесен обвинительный приговор в отношении братьев Джинджолия. В частности, "Адгур Джинджолия признан виновным в совершении убийства из корыстных побуждений, разбойном нападении в целях завладения чужим имуществом и вымогательстве в крупном размере. Даур Джинджолия признан виновным в похищении человека из корыстных побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также двух и более лиц с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья, разбойном нападении в целях завладения чужим имуществом и вымогательстве в крупном размере, а также незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия".

Братьям назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Судебное заседание по делу проходило почти месяц, начиная с 16 мая.

Трагедия произошла 11 июля 2017 года. Андрей Кабанов 1984 года рождения вместе с супругой и детьми приехал на отдых в Абхазию. В Приморском на туриста было совершено разбойное нападение. Кабанов получил два ножевых ранения, оказавшихся смертельными.

Суд также удовлетворил иск вдовы погибшего Натальи Кабановой о возмещении морального ущерба в размере 900 тысяч рублей.