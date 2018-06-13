В Тамбове открыли памятник генерал-лейтенанту Халилову.

Генерал погиб 25 декабря 2016 года: он летел на Ту-154 в Сирию с ансамблем им. Александрова.

Памятник установлен в центре Тамбова, рядом с памятниками Агапкину и Шатрову. Фото: Алексей Сухоруков

Композиция - бронзовая фигура на гранитном постаменте. Рядом еще два памятника музыкантам: Василию Агапкину ("Прощание славянки") и Илье Шатрову ("На сопках Маньчжурии").

Три года назад во время открытия памятников Агапкину и Шатрову произошел случай, о котором вспоминает младший брат Валерия Халилова - полковник Александр Халилов: "Валерий Михайлович пошутил: давай сфотографируемся, будут сразу три великих военных дирижера".

Шутка стала пророческой...

Кстати, Валерий Халилов к титулам и званиям относился философски. Хотя список его регалий занимает немало строк. Член Союза композиторов, народный артист РФ, композитор, автор десятков военных маршей, песен и романсов.

Внешне умел казаться строгим и даже суровым, но глаза выдавали генерала с головой. В душе это был мудрый, добрый и веселый человек, нередко - озорной. Лесть не любил, поэтому слово "гений" в его присутствии подчиненные и поклонники не произносили.

Но, наверное, сегодня - уже ведь можно?

Память об этом удивительном человеке увековечена: в названии Московского военно-музыкального училища и Тувинской госфилармонии. Имя Валерия Халилова присвоено школе города Киржач во Владимирской области.

В Хабаровске только что отгремел военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны". Его создал Валерий Халилов.

И, конечно, известен на весь мир в качестве бессменного музыкального руководителя фестиваля "Спасская башня". Настолько бессменного, что на прошлую "Спасскую башню" было решено не назначать нового музрука. За дирижерский пульт поочередно становились ученики Халилова.

Его помнят не только в нашей стране. В прошлом году в Москву из Японии прилетела мастер чайной школы "Садо Энсюрю" госпожа Сато Сидзуэ. Попасть на ее церемонию - большая удача. Каждому гостю чай заваривает индивидуально. Так вот, первую чашку Сато заваривала особо тщательно. И поставила ее... перед портретом Валерия Халилова.

Ее никто об этом не просил. Оказалось, что чайный мастер запомнила Валерия Михайловича по прошлому визиту в Россию. Говорит, что у него удивительная энергетика...

Энергетика есть и в памятнике в сквере Тамбова.

"Нам композиция нравится, все получилось очень хорошо, - рассказала мне по телефону Мария Валерьевна Халилова, дочь Валерия Халилова. - С семьей советовались, нам показывали эскизы, учли все наши пожелания".

Мария Валерьевна попросила через газету передать благодарность Тамбову и скульптору Александру Миронову. Композиция отражает суть Валерия Халилова - он всегда был как натянутая струна.

...А в Москве вскоре откроется фестиваль "Спасская башня" - один из самых любимых проектов Халилова. Будут звучать его марши.

"Это память об отце, - говорит Мария Халилова. - Мы на этом фестивале с большим удовольствием побываем".

Чего желаем и нашим читателям. До открытия "Спасской башни" - 71 день.