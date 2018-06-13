Валерий Гергиев выразил поддержку сборной России на ЧМ-2018

Во время пресс-конференции, приуроченной к 25-летию Международного музыкального фестиваля в Вербье, не обошлось без вопросов о самом ожидаемом спортивном событии этого лета - Чемпионате мира по футболу. На вопрос "Планируете ли вы вообще посетить какие-либо матчи? В частности нашей сборной. Верите ли вы в успех нашей команды?" Валерий Гергиев ответил:

- Совершенно определенно надеюсь, что команда себя проявит предельно мужественно и отважно. Надеюсь, что не будет драм, потому что мы уже потеряли несколько ключевых игроков. Я также считаю, что мне удастся побывать хотя бы на 3-4 матчах, может быть, не только в Петербурге. Очень хочется, чтобы все говорили об этом крупнейшем спортивном форуме как о празднике для всей планеты, блестяще организованном в России.

В Сочи [во время Зимних Олимпийских игр] мы имели дело с блестящей организацией. Потребовались громадные усилия для того, чтобы провести Олимпиаду. Много видов спорта, громадные затраты. Так мы получаем очень мощно развитую инфраструктуру на десятилетия вперед. Я выступал и в Саранске, и в Самаре, и в Екатеринбурге, и в Сочи, и в Ростове, и везде фактически мы старались хотя бы объехать вот эти новые красавцы-стадионы. Это своего рода конкурс. Единственное здание, которое я не видел, - это калининградский стадион. Но обязательно будем болеть за нашу команду.

Маэстро также выразил поддержку нашей сборной: "Я верю в то, что они покажут себя смелыми, дерзкими и отважными и обязаны пробиться в следующую стадию соревнований. Бороться они обязаны, за ними целая страна".