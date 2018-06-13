Все 32 сборные-участницы чемпионата мира прилетели в Россию
Первыми из участников ЧМ-2018 в Россию прибыли иранцы - 5 июня. Они будут тренироваться в Баковке, на базе столичного "Локомотива".
В Москве и Московской области будут базироваться десять команд: Россия, Иран, Франция, Португалия, Мексика, Германия, Бельгия, Аргентина, Перу и Тунис.
Пять сборных выбрали местом базирования Санкт-Петербург или Ленинградскую область: Саудовская Аравия, Коста-Рика, Южная Корея, Хорватия и Англия.
Помимо японцев, в Казани остановятся австралийцы и колумбийцы. Соперники российской сборной по групповому этапу египтяне и уругвайцы будут базироваться в Грозном и Нижегородской области соответственно, швейцарцы - в Тольятти, марокканцы - Воронеже, сенегальцы - Калуге, панамцы - Саранске, сербы - Калининградской области.
Семь сборных остановились на юге России: датчане - в Анапе, исландцы и шведы - Геленджике, нигерийцы - Ессентуках, поляки и бразильцы - Сочи, испанцы - Краснодаре.
Напомним, что чемпионат мира стартует завтра в 18:00 матчем Россия - Саудовская Аравия.
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