Все 32 сборные-участницы чемпионата мира прилетели в Россию

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прибыл со своей командой в Россию. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первыми из участников ЧМ-2018 в Россию прибыли иранцы - 5 июня. Они будут тренироваться в Баковке, на базе столичного "Локомотива".

В Москве и Московской области будут базироваться десять команд: Россия, Иран, Франция, Португалия, Мексика, Германия, Бельгия, Аргентина, Перу и Тунис.

Пять сборных выбрали местом базирования Санкт-Петербург или Ленинградскую область: Саудовская Аравия, Коста-Рика, Южная Корея, Хорватия и Англия.

Помимо японцев, в Казани остановятся австралийцы и колумбийцы. Соперники российской сборной по групповому этапу египтяне и уругвайцы будут базироваться в Грозном и Нижегородской области соответственно, швейцарцы - в Тольятти, марокканцы - Воронеже, сенегальцы - Калуге, панамцы - Саранске, сербы - Калининградской области.

Семь сборных остановились на юге России: датчане - в Анапе, исландцы и шведы - Геленджике, нигерийцы - Ессентуках, поляки и бразильцы - Сочи, испанцы - Краснодаре.

Напомним, что чемпионат мира стартует завтра в 18:00 матчем Россия - Саудовская Аравия.