Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
13.06.2018 21:10

Все 32 сборные-участницы чемпионата мира прилетели в Россию

Все национальные команды прибыли в Россию для участия в чемпионате мира-2018 по футболу. Последними к нам прилетели японцы, которые во время турнира остановятся в Казани.
Текст: Артур Нанян
Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прибыл со своей командой в Россию. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прибыл со своей командой в Россию. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прибыл со своей командой в Россию. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Первыми из участников ЧМ-2018 в Россию прибыли иранцы - 5 июня. Они будут тренироваться в Баковке, на базе столичного "Локомотива".

Фото: Сергей Михеев / РГ
Станислав Черчесов: Красиво пускай играют другие, а мы станем чемпионами

В Москве и Московской области будут базироваться десять команд: Россия, Иран, Франция, Португалия, Мексика, Германия, Бельгия, Аргентина, Перу и Тунис.

Пять сборных выбрали местом базирования Санкт-Петербург или Ленинградскую область: Саудовская Аравия, Коста-Рика, Южная Корея, Хорватия и Англия.

Фото: РИА Новости
Кудряшов: На ЧМ-2018 нужно ставить самую высокую задачу

Помимо японцев, в Казани остановятся австралийцы и колумбийцы. Соперники российской сборной по групповому этапу египтяне и уругвайцы будут базироваться в Грозном и Нижегородской области соответственно, швейцарцы - в Тольятти, марокканцы - Воронеже, сенегальцы - Калуге, панамцы - Саранске, сербы - Калининградской области.

Семь сборных остановились на юге России: датчане - в Анапе, исландцы и шведы - Геленджике, нигерийцы - Ессентуках, поляки и бразильцы - Сочи, испанцы - Краснодаре.

Напомним, что чемпионат мира стартует завтра в 18:00 матчем Россия - Саудовская Аравия.

Новости чемпионата
Для болельщиков ЧМ-2018 придумали оригинальные "шумелки" 21:08
Президент ФИФА представил фильм о Льве Яшине 20:37
Школьница с синдромом Дауна откроет чемпионат мира по футболу в России 20:35
Полторы тысячи автобусов из других стран привезут болельщиков на мундиаль 20:21
Сборная Египта по футболу прилетела в Екатеринбург 20:07
Долгополов: ЧМ-2018 еще не начался, а Россия уже одержала главную победу 21:50

Долгополов: ЧМ-2018 еще не начался, а Россия уже одержала главную победу

Россия в срок подготовилась к чемпионату мира-2018. Упреков со стороны ФИФА не звучало, даже президент организации Джанни Инфантино убежден, что турнир пройдет на высоком уровне и будет одним из лучших

Чем опасны соперники сборной России на ЧМ-2018 20:25

Чем опасны соперники сборной России на ЧМ-2018

На групповом этапе чемпионата мира по футболу сборная России сыграет в группе A, где встретится с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. За день до старта мундиаля "РГ" знакомит читателей с соперниками нашей команды

Станислав Черчесов: Красиво пускай играют другие, а мы станем чемпионами 16:05

Станислав Черчесов: Красиво пускай играют другие, а мы станем чемпионами

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал "РГ", что для него важнее - красивая игра команды или высокий результат. Он также поделился тем, как игроцкий опыт помогает ему в тренерской работе

Кудряшов: На ЧМ-2018 нужно ставить самую высокую задачу 16:02

Кудряшов: На ЧМ-2018 нужно ставить самую высокую задачу

Защитник Федор Кудряшов в интервью "РГ" рассказал о соперниках сборной России, признался, что всегда переживает за свои ошибки, а также заявил, что на ЧМ-2018 нужно ставить самую высокую задачу. "Нам все по силам", - подчеркнул футболист