Алексей Учитель: У Говорухина болела душа за всю страну

66-летний советский и российский режиссер, Народный артист РФ, художественный руководитель киностудии "Рок" Алексей Учитель считает, что со смертью Станислава Говорухина ушел творец, человек, про которого никто слова плохого не может сказать.

"Кончина Говорухина - это огромная потеря. Мы потеряли и творца, человека, у которого, как бы пафосно это ни прозвучало, болела душа и за страну, и за всех нас", - приводит ТАСС слова режиссера.

Как полагает Учитель, Станислав Говорухин был уникальным человеком. И дело даже не только в его фильмах, которые "замечательны", не в его "непохожести ни на кого", "в нем были гармония и твердость, он заставлял себя уважать практически всех. Я не знаю человека, который бы сказал про него гадость", - уверен он.

По мнению режиссера, то хорошее, что происходит сейчас в кино, - это во многом заслуга именно Говорухина.

"Помню, меня поразили его слова, он сказал: "Тренирую память, учу по стихотворению каждый день". Он знал наизусть почти всего Пушкина. Каждый раз я поражался ему и думал: "Господи, сколько же мне предстоит узнать, чтобы быть таким, как он", - вспоминает коллегу Учитель.

Алексей Учитель известен фильмами "Рок", "Последний герой" - о Цое, "Мания Жизели", "Прогулка", "Космос, как предчувствие", "Край", скандальной костюмированной мелодрамой прошлого года "Матильда". "В ситуации с которой", поясняет режиссер, Говорухин ему "помог лично".