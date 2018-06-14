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Рубрика: Право

Электромобилям могут разрешить бесплатную парковку

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Депутаты Госдумы разработали и внесли на обсуждение коллег законопроект, предлагающий разрешить электромобилям бесплатно парковаться на городских платных парковках. Льготу предполагается ввести на срок 10 лет.

В Москве появились фиксирующие неправильную парковку камеры

"Законопроектом предлагается предоставить право бесплатного пользования платными парковками для электромобилей именно на федеральном уровне в качестве меры поддержки спроса на электромобили", - говорится в пояснительной записке.

Сегодня во многих городах уже действует система уличных платных парковок. В Москве, например, в пределах Третьего транспортного кольца и частично за его пределами парковаться на улицах можно только за плату. Стоимость - от 40 до 200 рублей в час.