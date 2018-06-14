Электромобилям могут разрешить бесплатную парковку

Депутаты Госдумы разработали и внесли на обсуждение коллег законопроект, предлагающий разрешить электромобилям бесплатно парковаться на городских платных парковках. Льготу предполагается ввести на срок 10 лет.

"Законопроектом предлагается предоставить право бесплатного пользования платными парковками для электромобилей именно на федеральном уровне в качестве меры поддержки спроса на электромобили", - говорится в пояснительной записке.

Сегодня во многих городах уже действует система уличных платных парковок. В Москве, например, в пределах Третьего транспортного кольца и частично за его пределами парковаться на улицах можно только за плату. Стоимость - от 40 до 200 рублей в час.