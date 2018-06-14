Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) распространило сообщение о том, что АвтоВАЗ отзывает 38 тысяч 808 машин Lada 4x4. На внедорожниках проверят изоляцию проводов.

Программу мероприятий по добровольному отзыву автомобилей с агентством согласовал официальный производитель - ПАО "АвтоВАЗ". "Причиной является возможное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески", - сказано в сообщении Росстандарта.

Как стало известно "Российской газете", отзыву подлежат машины, реализованные за последний год - с июня 2017 года по среду, 13 июня. Владельцы Lada 4x4, попадающих под ремонт, получат сообщение по почте или по телефону о необходимости поставить машину в ближайший дилерский центр. Также, информирует предприятие, водители могут самостоятельно, не дожидаясь персональных приглашений, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с официальным перечнем. Затем нужно записаться на ремонт в дилерский центр по соседству. На внедорожниках установят дополнительные хомуты крепления жгута и проверят целостность проводов, при необходимости изолируя их. Все ремонтные работы, гарантирует производитель, будут бесплатными для владельцев отзываемых машин.

Как пояснили "РГ" в нескольких официальных дилерских центрах Lada Самары и Тольятти, пока официальная информация об отзыве части проданных за последний год внедорожников до сервисных служб не дошла. Крайние сроки программы на волжском автозаводе также не называются.