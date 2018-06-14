Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018

Так, нигерийские любители футбола пытались пронести на стадион в Калининграде живых кур - подобным образом принято болеть у них в стране. В Калиниграде, напомним, сборная Нигерии проведет свой первый матч в рамках группового этапа ЧМ-2018 - она сыграет с Хорватией.

В вышедшем сегодня номере "РГ" мы писали о том, как символом ЧМ-2010 в ЮАР стали вувузелы и почему их потом запретили. Домашние животные также входят в перечень объектов, которые проносить на стадион нельзя, потому нигерийским фанатам предельно корректно было отказано. При этом местные власти пообещали помочь им и найти кур, если они захотят иметь при себе пернатых, поддерживая сборную Нигерии вне стадиона.

А что же еще нельзя проносить на стадионы во время матчей чемпионата мира? Разумеется, оружие - это и предметы самообороны, боеприпасы или составные части огнестрельного оружия. Любое холодное оружие, колющие и режущие предметы также запрещены к проносу на арены ЧМ-2018.

В список входят и предметы, которые могут содержать информацию экстремистского характера. Как известно, ФИФА активно борется с расизмом, экстремизмом и любыми формами дискриминации. Все баннеры будут тщательно проверяться, и если среди них будут обнаружены такие, которые носят противоправный характер, на стадион их пронести будет нельзя. Отметим при этом, что в целом флаги и баннеры проносить можно, однако они по размерам не должны превышать 2х1,5 м.

Как уже было сказано, нельзя появляться на стадионах в сопровождении домашних животных. Впрочем, здесь есть исключение: собаки-проводники. Однако у хозяев таких четвероногих помощников должны быть при себе ветеринарные документы, где есть отметки о всех прививках, которые необходимо сделать в срок. Кроме того, существуют документы установленного образца на собак-проводников, и они тоже должны предъявляться.

Пытаться попасть на трибуну на компактных транспортных средствах не лучшая идея, если вы, конечно, не относитесь к маломобильным группам населения. В этом случае вы можете пользоваться и инвалидными колясками, и специальными скутерами. Во всех остальных ситуациях гироскутеры, скейты, самокаты и велосипеды запрещены к проносу.

Забудьте о том, чтобы взять с собой еду и напитки. На всех стадионах есть точки питания, так что при желании вы можете "заправиться" там. Уточнять про недопустимость проноса алкоголя, наверное, нет смысла?

Хочется верить, что все, кто приезжают на матчи из других регионов и стран, успеют найти ночлег и место, где оставить багаж. Потому что проносить на стадион сумки, по сумме трех измерений превышающие 75 см, также нельзя. Не стоит брать с собой на арену и длинные зонты-трости - есть ведь маленькие и складные. А если все же взяли, то перед матчем сдайте в камеру хранения, так как на трибуну с таким не пустят.

Нельзя проносить на стадионы фляги, термосы, кружки, стеклянные бутылки, аэрозоли, пиротехнику, летательные аппараты, средства, затрудняющие установление личности, бумажные рулоны и бумагу в пачках.

Из того, что проносить можно, пусть и с ограничениями, следует отметить медикаменты. Нет нужды тащить с собой целую аптечку "на авось" - на всех стадионах будут дежурить медицинские бригады. Однако в небольших количествах лекарства брать можно, главное, чтобы во время прохода на стадион они были в заводской упаковке.

Радуйтесь, любители снимать себя на телефон. Год назад на Кубке конфедераций были под запретом моноподы, в народе - селфи-палки. Однако сейчас это ограничение снято. Однако призываем болельщиков быть аккуратными с контентом и, тем более, размещением фото и видео в соцсетях. ФИФА владеет всеми правами на медиапродукцию, которая создается в чаше стадиона. Так что лучше не вести со своего смартфона трансляцию матча в Instagram.