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14.06.2018 22:24
Рубрика: Спорт

Дзюба: Приятно, что Черчесов правильно отреагировал на мой жест

Форварду сборной России Артему Дзюбе потребовалось всего несколько мгновений, чтобы, выйдя на замену, отличиться в матче открытия чемпионата мира против Саудовской Аравии. После гола Артем обменялся жестами с главным тренером сборной Станислав Черчесовым. В микст-зоне форвард эмоционально рассказал, что все это означало.
Текст: Илья Соболев

Артем Дзюба: Это мечта детства любого футболиста - играть на чемпионате мира. Особенно дома. Всю жизнь к этому шел. Мы сегодня действительно почувствовали, что вся страна с нами и действительно переживает, болеет. Полный стадион. Нам удалось всех порадовать. Самое главное, что мы победили, показав хороший футбол. Порадуемся сегодня, но обольщаться не будем. Дальше соперники будут сильнее, мастеровитей. Мы сделали только один шаг. Надо выходить из группы.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Когда ты забил гол, вы с Черчесовым обменялись жестами. Что это было?

Артем Дзюба: Знаете, я был как на пороховой бочке, уже начал закипать. Думал, дайте шанс, дайте шанс. Когда забил, нахлынули эмоции, и я показал, что должен был здесь. И он мне ответил, мол, да, теперь я понял. Приятно было, что тренер так отреагировал. Потому что это эмоции. Футбол - это эмоции.

Как тебе Саудовская Аравия?

Артем Дзюба: Саудовская Аравия контролировала мяч. У нас был план: они контролируют матч, мы прессингуем и ловим их на контратаках. Как вы видели, это получалось, потому что у них возникали большие разрывы. Два центральных защитника нагрузились еще в первом тайме, по ним было видно. Если бы мы были немножко порасторопней, то забили бы чуть раньше. В целом, чересчур крупно все получилось, но мы безумно счастливы выиграть. Это мечта. Мы еще перед игрой разговаривали, что это история для нас всех. Мы счастливчики, что оказались здесь. И сейчас нужно выступить достойно. Пока ехали к стадиону, сколько народу мы видели, сколько нас людей приветствовало.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Можешь теперь сказать, то не зря играл в футбол?

Артем Дзюба: Да, ради таких матчей и живешь. И понимаешь, что жизнь - прекрасна.

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