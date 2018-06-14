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Герман Клименко поблагодарил президента за доверие

14.06.2018,  
10:15
Текст: Антон Благовещенский
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости www.ria.ru Фото: Алексей Никольский/РИА Новости www.ria.ru
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости www.ria.ru

Экс-советник президента Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко поблагодарил главу государства за оказанное ему доверие.

"Сегодня скажу, что благодарен президенту за доверие, которое он мне оказал 2,5 года назад", - написал Клименко на своей странице в соцсети Facebook.

"Наверное, это было самое сложное время в моей жизни. Но и самое интересное", - добавил он.

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Также Герман Клименко поделился с подписчиками планами на будущее. По его словам, он намерен развивать интернет-технологии в медицинской отрасли. "Я уверен, что прорыв в медицине будет самым важным и мощным для интернет-технологий и для страны. У нас есть прекрасные шансы выйти с работающими продуктами на мировой рынок, при этом обеспечив в России резкое улучшение качества диагностики онкологии и иных заболеваний", - написал экс-советник президента.

Напомним, что Герман Клименко был отправлен в отставку со своего поста в минувшую среду, 13 июня.

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