Глушаков признался, что задумывался об уходе из сборной России

Капитан столичного "Спартака" Денис Глушаков рассказал об эмоциях после непопадания в окончательную заявку сборной России на домашний чемпионат мира.

По словам игрока, в тот момент он задумался о завершении карьеры в национальной команде, за которую Денис выступает с 2011 года. Но чуть позже он передумал.

"Знакомые ребята мне сказали: угомонись, успокойся", - отметил Глушаков на странице "Матч ТВ" в социальной сети "ВКонтакте". "У тебя еще впереди новый чемпионат мира. Когда Серегу Игнашевича вызвали, я подумал: может, еще на два чемпионата мира замахнусь. Кто знает, как оно сложится".

Отсутствие Глушакова сначала в расширенной, а затем и в окончательной заявке стало одним из главных сюрпризов. По словам рулевого нашей сборной Станислава Черчесова, решение по игроку "Спартака" принималось не за одну секунду и оно исходило из наблюдений тренерского штаба.