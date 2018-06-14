Голикова: Повышение пенсионного возраста увеличит размер пенсий

Пенсионный возраст будет повышаться каждые два года, сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Она пояснила, что мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения пойдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения пойдут на заслуженный отдых в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет. Мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения - в 2024 году в 63 и 58 лет соответственно и так далее.

Переходный период по повышению пенсионного возраста завершится для мужчин в 2028 году, а для женщин - в 2034 году. По словам Татьяны Голиковой, все это нужно для повышения пенсий в долгосрочной перспективе.