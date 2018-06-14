Юрий Газинский забил первый гол ЧМ-2018
Полузащитник сборной России Юрий Газинский стал автором первого гола на чемпионате мира-2018.
Он отличился на 12-й минуте матча открытия против Саудовской Аравии, замкнув головой подачу Александра Головина.
Любопытно, что это был дебютный официальный матч 28-летнего хавбека за сборную, в котором он забил первый гол за национальную команду.
На данный момент игра продолжается. Счет 1:0 в пользу сборной России
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