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14.06.2018 12:53
Рубрика: Спорт

Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Текст: Данила Жиляев

Журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира. Им признан нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Месси оценил вероятность ухода из сборной после чемпионата мира

Рейтинг футболистов с самыми высокими доходами опубликован на русскоязычной версии сайта журнала. Месси возглавил этот список благодаря новому контракту с "Барселоной", согласно которому его зарплата составляет 84 миллиона долларов в год. Еще 27 млн он получает благодаря рекламным контрактам - в сумме же доход Месси составляет 111 млн. Таким образом, он впервые опередил в этом рейтинге португальца Криштиану Роналду, чьи рекламные заработки значительно выше, но в сумме он получает 108 млн. На третьем месте с прибылью в 90 млн расположился бразилец Неймар.

Все они в составе своих национальных команд выступят на чемпионате мира-2018 в России, который стартует уже сегодня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по столичному времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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