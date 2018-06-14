Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Рейтинг футболистов с самыми высокими доходами опубликован на русскоязычной версии сайта журнала. Месси возглавил этот список благодаря новому контракту с "Барселоной", согласно которому его зарплата составляет 84 миллиона долларов в год. Еще 27 млн он получает благодаря рекламным контрактам - в сумме же доход Месси составляет 111 млн. Таким образом, он впервые опередил в этом рейтинге португальца Криштиану Роналду, чьи рекламные заработки значительно выше, но в сумме он получает 108 млн. На третьем месте с прибылью в 90 млн расположился бразилец Неймар.

Все они в составе своих национальных команд выступят на чемпионате мира-2018 в России, который стартует уже сегодня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Игра состоится в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по столичному времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.