Неверов: Пенсионная реформа должна повысить достаток пенсионеров

Намеченная правительством РФ пенсионная реформа нацелена на повышение материального состояния пенсионеров. Об этом заявил журналистам глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Ранее правительство предложило поэтапно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Депутаты пока не получили от кабмина законопроект и детально изучат текст после того, как это произойдет.

- Но то, что пенсионная реформа назрела, в этом нет сомнений, и самое важное в этой пенсионной реформе - повышение материального состояния наших пенсионеров, - сказал глава фракции.

После внесения в Госдуму законопроекты будут подробно обсуждаться с экспертами и представителями регионов.

- Мы будем стремиться к тому, что именно поставленные цели, направленные на повышение материального состояния наших пенсионеров, должны быть достигнуты, - подчеркнул политик.