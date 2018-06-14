Овечкин сбрил бороду и продаст бритву на аукционе

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин сбрил бороду после победы в Кубке Стэнли. Фото "до" и "после" он опубликовал в своем Twitter.

Александр придерживался давней традиции и "на удачу" не брился во время плей-офф НХЛ. Розыгрыш Кубка Стэнли начался 13 апреля, при этом "столичные" добрались до финала и завершили турнир 8 июня. Таким образом, Овечкин не брился около двух месяцев, и его борода достигла внушительного и не виданного ранее объема.

Однако обычное бритье хоккеист намерен превратить в благотворительную акцию. При поддержке компании - производителя аксессуаров для бритья, лицом которой он является, Овечкин намерен выставить свой бритвенный станок на аукцион. Все средства от продажи пойдут в помощь организациям, которые поддерживают детей с ограниченными возможностями, играющих в хоккей.

Овечкин в минувшем сезоне впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли. Теперь остался лишь один крупный турнир, который ему не покорился - Олимпийские игры. Он не смог принять участие в Олимпиаде-2018 из-за решения руководства НХЛ не отпускать игроков лиги в свои сборные на ОИ. Однако агент Овечкина Дэвид Абрутин уверен, что через четыре года у Александра будет шанс выиграть долгожданное олимпийское "золото".

"Он делал все необходимое, чтобы повысить свои шансы на завоевание чемпионства. Прошлое всегда оставалось в прошлом. Он всегда смотрел вперед и не оглядывался назад. Он всегда подстегивал себя, стремился развиваться и становиться лучше. Он не стеснялся открыто заявлять о желании побеждать, - приводит слова агента русскоязычная версия официального сайта НХЛ. - Звания чемпиона мира и обладателя Кубка Стэнли у него есть. Теперь очередь за Олимпийскими играми. Будем надеяться, что в 2022 году в Пекине у него будет шанс покорить и эту вершину".