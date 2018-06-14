Паспорта болельщиков получили более 1 миллиона человек
До начала Чемпионата мира по футболу, по данным на утро 14 июня 2018 года, паспорта болельщиков получили 1 миллион 67 тысяч человек. Об этом "РГ" сообщили в Минкомсвязи.
Больше всего FAN ID на руках у россиян (651 тысяча). На втором месте по числу выданных паспортов болельщиков китайца (50 тысяч шутк), на третьем - США (45 тысяч штук). Но это не итоговые данные.
Заказано уже один миллион 290 тысяч паспортов болельщиков. FIFA продало два миллиона 400 тысяч билетов. Возможно, что кто-то из владельцев купил не один, а два или три билета на матчи мудиалая. В любом случае, в России готовы выдать и два миллиона FAN ID. Главное, чтобы владельцы билетов заранее оформляли паспорта болельщиков и приходили за ними не перед самым началом матча, который они намерены посмотреть.
FAN ID можно получить в центрах выдачи, по почте, в зарубежных подразделениях Россотрудничества, визовых центрах VFS Global по всему миру. В Москве паспорта болельщиков также можно получить в некоторых МФЦ.
Болельщики каких стран получили больше всего FAN ID
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