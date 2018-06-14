Пятерых кореянок выслали из Сингапура за митинги во время саммита

Сингапурские власти депортировали пятерых гражданок Южной Кореи. Женщины были задержаны за митинги во время саммита США-КНДР.

Как сообщает ТАСС, полиция арестовала кореянок в понедельник вечером около гостиницы, где проживал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Участницы несанкционированной акции протеста держали плакаты с критикой в адрес Пхеньяна. Ранее в этот же день женщины провели подобное мероприятие около отеля, где проходила встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

По заявлению правоохранительных органов, иностранки нарушали общественный порядок в зонах особого режима.

Ранее из Сингапура выслали двух сотрудников южнокорейского телеканала за незаконное проникновение на территорию резиденции посла Северной Кореи.