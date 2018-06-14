Работа в Беловежской пуще: кандидатам предложили превратиться в волка

Песенными аккордами Юлия Кима из далеких шестидесятых аукнулось на белорусских сайтах нетерпеливое приглашение заглянуть хоть на время, хоть навсегда в урочище Беловежской пущи. Соблазняют вакансиями в крупнейший лесной массив равнинной Европы, где назрела позарез необходимость в леснике, правда, со специализацией новейшей эпохи. Ищут энергичного специалиста по коммуникациям, который готов вести социальные сети и даже - волчий блог.

В общественной организации "Ахова птушак Бацькаушчыны" (АПБ), которой, судя по условиям, хорошо знакомы строчки припева из песенной баллады о любви к живой природе "Ваше величество, хорошо в лесничестве, кроме электричества все в большом количестве!", шутки ценят, но напоминают, что на дворе уже XXI век и работать в потемках уже не модно.

Успешного кандидата ожидают два проекта: совместная программа АПБ, Беловежской пущи и Франкфуртского зоологического общества в поддержку заповедных мест и природоохранный проект для Полесья. От кандидата требуется умение составлять коммуникационные планы для различных ЦА, желание вникнуть в специфику темы; навыки координации работы в команде информационной поддержки, знание русского, белорусского и возможность вести переписку на английском. Кроме того, нужны знания в области маркетинга и современных медиа; опыт работы маркетологом и PR-специалистом не меньше двух лет.

Стоит напомнить, что пять лет назад для Беловежской пущи была вдвое увеличена заповедная часть леса. На 60 тысячах гектаров, которые определены руководством национального парка, была автоматически запрещена любая хозяйственная деятельность. Даже поваленные деревья здесь не убирают: все должно происходить абсолютно естественно, как в природе. А чтобы поддержать природоохранную деятельность в заповеднике, его включили в список территорий, на которые распространяется программа Франкфуртского зоологического общества.

Когда в эти заповедные места впервые окунулся несколько лет назад нынешний директор АПБ, орнитолог Виктор Фенчук, он быстро оценил все достоинства своего переезда из Минска. Живя на отдалении 350 км от Минска, пояснил он свою жизненную позицию белорусским СМИ, работа стала намного продуктивнее. С 2014 года здесь ведется совместная программа в поддержку заповедности, которую осуществляют "Ахова птушак Бацькаўшчыны", Национальный парк "Беловежская пуща" при поддержке Франкфуртского зоологического общества. Первое время Фенчук работал из дома, пока в 2015 году у программы не появился свой офис - на втором этаже лесхоза, в самом центре Беловежской пущи.

"В Минске трудно представить офис на природе, - говорит Фенчук. - А здесь каждый день отправляешься на работу через лес, с которым она и связана. Это и гармония жизни, и дела твоей жизни".

Вместе с ним в поселок Каменюки у границы Беловежской пущи тогда переезжал и младший сын. Отец полагал, что для подростков в заповеднике есть где развернуться, ведь рядом лес. Да и "в сельской школе за партой сидело девять человек. В Минске это была бы, наверное, частная гимназия", - добавляет он.

Защитник национальной природы искренне убежден, что он не идеализирует свою профессию. "Романтика романтикой, но хочется, чтобы блага цивилизации были более доступны и на селе", - уточняет он свой взгляд на современные привычки. Кстати, вместе с ним трудились в пуще еще трое энтузиастов.

Большинство исследований в пуще проводят сотрудники национального парка, волонтеры АПБ и институты Академии наук. Один из проектов, которым также занимались Виктор и команда программы - исследование ареала жизнедеятельности волков. Для этого были расставлены десятки фотоловушек. Позже на нескольких волках закрепили радиодатчики, отслеживая их лесные маршруты.

В Беловежской пуще и Академии наук РБ активно обсуждают в этом году и возможность восстановления популяции бурого медведя, который, по оценкам специалистов, был почти полностью истреблен еще в годы Первой мировой войны. Пока в национальном парке медведей нет. "Заходил один лет пять назад", - вспоминают старожилы. Правда, чтобы проект по восстановлению популяции получил поддержку, ученым понадобилось опросить около трехсот местных жителей. Без их согласия он не заработает.

Сколько может понадобиться денег на реализацию проекта, пока тоже неизвестно. Подсчеты будет проводить сама Беловежская пуща. Пока специалисты по-разному оценивают стоимость проекта. Ведь отловить и перевезти одного медведя из России может обойтись, по разным оценкам, в 40-50 тысяч евро, а на реализацию всего проекта, в лучшем случае, нужно будет около полумиллиона евро.

Директор АПБ Виктор Фенчук согласен, что ситуация с медведем действительно неблагоприятная. "Мы вели переговоры с Франкфуртским зоологическим обществом об этом проекте уже давно. Поэтому они и предложили финансовую помощь", - пояснил руководитель организации.

Итак, Беловежская пуща готова к диалогу с потенциальными знатоками и ценителями национальной природы. АПБ ожидает от своих будущих коллег до 15 июня и письменного ответа на вопрос: "Почему я хочу получить эту работу" объемом до 1 000 знаков с пробелами и прикрепленное к письму резюме, в котором указаны текущее места работы, контакты двух человек, которые могут предоставить рекомендации; примеры реализованных кампаний или проектов; ссылки на природоохранную тематику не старше двух лет. Письмо следует отправлять по эл. почте: viktar.fenchuk@fzs.org.

И еще одна деталь. Продолжительность контракта: шесть месяцев с последующим продлением. Зарплата победителей конкурса будет составлять чуть больше 30 тысяч российских рублей, а начало проекта совсем скоро: 2 июля текущего года.