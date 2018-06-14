Как планшеты в столице смогут улучшить медпомощь на дому

Врачам, оказывающим медпомощь на дому, в Москве начали выдавать планшеты. Цель - на них автоматически будет поступать информация о вызовах доктора на дом. Данные пациента, адрес, телефон, а также причина вызова. Проект реализуется департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий города.

Все принятые звонки регистрируются диспетчером в ЕМИАС и распределяются по врачам. Данные о пациенте система заполнит автоматически при вводе его имени и фамилии. Затем эта информация появится у врача на планшете. Диспетчер в режиме онлайн сможет отследить статус выполнения вызова на основе данных, которые врач заносит в систему через приложение на планшете. Планшеты в городе получат около 3,5 тысячи врачей.

- Пилотный проект проходил в детской городской поликлинике №110 и диагностическом центре №3. Мы планируем до конца года выдать устройства всем врачам, оказывающим медицинскую помощь на дому. В дальнейшем планируется постепенное расширение и модернизация функционала мобильного приложения. С его помощью доктор сможет просматривать электронную медкарту пациента, заполнять карту вызова на дом в режиме онлайн, оформлять заявки на листки нетрудоспособности, льготные рецепты, формировать назначения и записывать на прием к специалистам, - рассказал Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения города.

Руководителям лечебных учреждений новый сервис дает возможность оперативно получать полную информацию о помощи на дому, которая требуется, а которая уже оказана, а также о работе и маршрутах выездных бригад. Сервис значительно снизит риск ошибок в информации при ее передаче от диспетчера к врачу.