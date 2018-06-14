Матчи чемпионата мира по футболу будут показывать в вагонах метро

На экранах, установленных в вагонах метро, можно будет посмотреть прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

Также трансляции матчей организовали в приложении "Метро Москвы", в разделе ФИФА.

Напомним, систему видеоинформирования в столичном метрополитене запустили 12 мая. На экранах в вагонах транслируются экстренные сообщения, а также справочная информация о московском транспорте. В остальное время передается контент со столичными новостями.