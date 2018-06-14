Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Новости Календарь/Результаты Участники Стадионы
14.06.2018 16:40
Рубрика: Экономика

Московское метро в дни поздних матчей ЧМ будет работать дольше

Текст: Светлана Батова

В дни нескольких матчей метро и МЦК продлят свою работу. Об этом официальному порталу мэра и правительства Москвы рассказал заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Как доехать, где переночевать и поесть на чемпионате мира

Метро и МЦК будут работать до трех ночи четыре дня: в ночь с 16 на 17 июня (Хорватия - Нигерия, игра начнется в 22:00 по московскому времени в Калининграде), с 27 на 28 июня (Сербия - Бразилия, игра в 21:00 на стадионе "Спартак”), с 3 на 4 июля (матч 1/8 стадии плей-офф в 21:00 на стадионе "Спартак”), с 11 на 12 июля (полуфинал чемпионата в 21:00 на стадионе "Лужники”).

Это нужно не только для тех фанатов, которые будут на стадионах, но и для болельщиков, которые будут смотреть матчи в фан-зоне и спортбарах.

Напомним, сегодня после матча-открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия, южный вестибюль станции метро "Спортивная" и вестибюль "Лужников" МЦК будут работать только на вход в течение двух часов с открытыми турникетами. Поезда станут ходить с интервалами, как в час пик.

Новости чемпионата
Кокорин пожелал сборной России удачи на чемпионате мира 16:39
Фанаты из Бразилии больше двух лет добирались до России 16:32
Глушаков признался, что задумывался об уходе из сборной России 16:28
Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на открытие ЧМ 16:08
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00

Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 13:00

В Москве стартует чемпионат мира по футболу. На стадионе "Лужники" хозяйка мирового первенства Россия сыграет с командой Саудовской Аравии. Текстовая онлайн-трансляция матча начнется в 17.30

Английским хулиганам запретили посещение матчей ЧМ-2018 12:12

Английским хулиганам запретили посещение матчей ЧМ-2018 12:12

Футбольные хулиганы из Англии не попадут на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в России. Фанатов, которые неоднократно нарушали правила во время предыдущих крупных турниров, вынудили сдать паспорта

Почему сборная России должна победить. Отвечают Ловчев и Кононов 10:53

Почему сборная России должна победить. Отвечают Ловчев и Кононов 10:53

Обозреватель "РГ" и главный тренер тульского "Арсенала" в "Футболе на высоте" объясняют, как российской команде, которая не побеждала семь матчей, наконец, победить

Как доехать, где переночевать и поесть на чемпионате мира 13.06.2018

Как доехать, где переночевать и поесть на чемпионате мира 13.06.2018

"РГ" составила подробный путеводитель по 11 городам, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Где разместиться, на чем передвигаться и куда пойти поесть - ответы на эти вопросы в нашем материале