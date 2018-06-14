Московское метро в дни поздних матчей ЧМ будет работать дольше

В дни нескольких матчей метро и МЦК продлят свою работу. Об этом официальному порталу мэра и правительства Москвы рассказал заммэра по транспорту Максим Ликсутов.

Метро и МЦК будут работать до трех ночи четыре дня: в ночь с 16 на 17 июня (Хорватия - Нигерия, игра начнется в 22:00 по московскому времени в Калининграде), с 27 на 28 июня (Сербия - Бразилия, игра в 21:00 на стадионе "Спартак”), с 3 на 4 июля (матч 1/8 стадии плей-офф в 21:00 на стадионе "Спартак”), с 11 на 12 июля (полуфинал чемпионата в 21:00 на стадионе "Лужники”).

Это нужно не только для тех фанатов, которые будут на стадионах, но и для болельщиков, которые будут смотреть матчи в фан-зоне и спортбарах.

Напомним, сегодня после матча-открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия, южный вестибюль станции метро "Спортивная" и вестибюль "Лужников" МЦК будут работать только на вход в течение двух часов с открытыми турникетами. Поезда станут ходить с интервалами, как в час пик.