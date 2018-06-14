Сергей Лукьяненко и Вадим Дымов запустили сайт движения "За Собянина"

Писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов запустили сайт движения "За Собянина" в поддержку действующего мэра на предстоящих в сентябре выборах.

"Онлайн-платформа позволяет сказать спасибо градоначальнику за конкретные позитивные улучшения в жизни столицы, содержит новости объединения, галерею участников, включая известных горожан, а также информацию об акциях движения. Регистрируясь на сайте, горожанин автоматически становится участником движения, и его фото и обращение попадают в соответствующую галерею на сайте. Дополнительно платформа агрегирует все посты из социальных сетей по тегу #ЗаСобянина", - говорится на новом интернет-ресурсе.

Организаторы сайта отмечают, что к моменту его запуска к команде единомышленников Собянина уже присоединились несколько десятков деятелей культуры и спорта, журналисты, общественные деятели, директора школ и благотворительных организаций. Среди них - актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие.

Идеей сайта писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поделился с бизнесменом основателем группы "Дымов" Вадим Дымов в начале июня. По его мнению, Москву, один из самых динамичных городов на Земле, ждет фантастическое будущее. А потому есть смысл поддержать действующего главу города, который уже сейчас закладывает фундамент достойной жизни города как в настоящем, так и в будущем.

"Я поддерживаю Сергея Семеновича, считаю, что это тот человек, который развивает город в лучшую сторону", - откликнулся Вадим Дымов. И пояснил, что он был доверенным лицом Собянина еще в прошлые выборы, в 2013-м году и считает, что за это время им была проделана очень большая работа, и вообще Москве повезло, что во главе ее стоит такой хозяйственник - немногословный, зато конкретный человек, который предпочитает больше делать, чем говорить.

Напомню, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Документы на выдвижение кандидатами на этот пост уже подали 12 человек - четверо от партий и 8 - самовыдвиженцев, среди которых и Собянин. Сам он объяснил свое решение так: "Буду выдвигаться от партии москвичей".

"Читатели должны думать сами, смотреть вокруг, вспоминать о том, что было и думать о том, какой они видят Москву. Каждый человек имеет право на свое мнение и должен сам для себя решить, кого поддерживать. Но я надеюсь, что поддержат Собянина", - обращается к посетителям сайта Сергей Лукьяненко.