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14.06.2018 16:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сергей Лукьяненко и Вадим Дымов запустили сайт движения "За Собянина"

Текст: Любовь Проценко

Писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов запустили сайт движения "За Собянина" в поддержку действующего мэра на предстоящих в сентябре выборах.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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"Онлайн-платформа позволяет сказать спасибо градоначальнику за конкретные позитивные улучшения в жизни столицы, содержит новости объединения, галерею участников, включая известных горожан, а также информацию об акциях движения. Регистрируясь на сайте, горожанин автоматически становится участником движения, и его фото и обращение попадают в соответствующую галерею на сайте. Дополнительно платформа агрегирует все посты из социальных сетей по тегу #ЗаСобянина", - говорится на новом интернет-ресурсе.

Организаторы сайта отмечают, что к моменту его запуска к команде единомышленников Собянина уже присоединились несколько десятков деятелей культуры и спорта, журналисты, общественные деятели, директора школ и благотворительных организаций. Среди них - актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие.

Идеей сайта писатель-фантаст Сергей Лукьяненко поделился с  бизнесменом основателем группы "Дымов" Вадим Дымов в начале июня. По его мнению, Москву, один из самых динамичных городов на Земле, ждет фантастическое будущее. А потому есть смысл поддержать действующего главу города, который уже сейчас закладывает фундамент достойной жизни города как в настоящем, так и в будущем.

Фото: РИА Новости
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"Я поддерживаю Сергея Семеновича, считаю, что это тот человек, который развивает город в лучшую сторону", - откликнулся Вадим Дымов.  И пояснил, что он был доверенным лицом Собянина еще в прошлые выборы, в 2013-м году и считает, что за это время им была проделана очень большая работа, и вообще Москве повезло, что во главе ее стоит такой хозяйственник -  немногословный, зато конкретный человек, который предпочитает больше делать, чем говорить.

Напомню, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Документы на выдвижение кандидатами на этот пост уже подали 12 человек - четверо от партий и 8 - самовыдвиженцев, среди которых и Собянин. Сам он объяснил свое решение так: "Буду выдвигаться от партии москвичей".

"Читатели должны думать сами, смотреть вокруг, вспоминать о том, что было и думать о том, какой они видят Москву. Каждый человек имеет право на свое мнение и должен сам для себя решить, кого поддерживать. Но я надеюсь, что поддержат Собянина", - обращается к посетителям сайта Сергей Лукьяненко.

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