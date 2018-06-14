Столичная ГАИ отключила две камеры фотовидеофиксации нарушений

В Москве на Новорязанском шоссе на Жулебинской эстакаде отключены две камеры фотовидеофиксации нарушений. Поводом послужили многочисленные жалобы автомобилистов и обращение председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

На этой самой эстакаде, которая была построена, чтобы обеспечить сквозное движение по Новорязанскому шоссе без каких-либо поворотов, были установлены четы камеры, фиксирующие превышение скорости. Хотя там нет поворотов, пешеходов и есть отбойник, - ограничение скорости на ней - 60 км/ч. Потому как считается, что это город, несмотря на то что это вылетная магистраль за МКАД. Как сообщил корреспонденту "РГ" источник в столичной ГИБДД, предложение установить там более высокий лимит скорости пока еще находится на рассмотрении в правительстве Москвы. Поэтому камеры, установленные на эстакаде, фиксируют превышение скорости более чем 60 км/ч. О чем информирует знак, стоящий в начале этой эстакады.

Между тем автомобилисты начали жаловаться на то, что получают сразу по два штрафа за проезд по этой эстакаде. Один с видом автомобиля спереди, а другой - с видом автомобиля сзади. При этом время нарушения одно и то же, а штрафы разные. Между тем, согласно КоАП за одно и то же нарушение нельзя наказывать дважды. Поэтому в Госавтоинспекцию обратился депутат Нилов, который указал на некорректность работы комплексов фотовидеофиксации.

Согласно ответу за подписью начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаила Черникова, некорректности в работе комплексов не было. Их зоны действия расположены на расстоянии 800 - 900 метров друг от друга. Соответственно, адреса нарушения разные. Но время в постановлениях указывалось без секунд.

То есть получалось, что действительно, наказание вынесено за одно нарушение, хотя их произошло два. Ведь камеры фиксируют одномоментную скорость. То есть на расстоянии в 1 км водитель дважды превысил скорость.

Однако из-за большого количества обращений водителей, а также в связи с тем, что количество нарушений на данном участке снижается, принято решение отключить две камеры. По одной в каждом направлении.