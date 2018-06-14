В Москве 15 июня ограничат движение из-за Ураза-Байрам

Завтра, 15 июня, из-за празднования Ураза-Байрам в районе спорткомплекса "Олимпийский" и на Большой Татарской улице будет ограничено движение. Вблизи мечетей, ожидается большое скопление верующих.

Как сообщает Инфоцентр столичного департамента транспорта, с 4 до 11 утра будут перекрыты улицы Дурова, Мещанская, Гиляровского, Выползов переулок, съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Также будут закрыты Большая Татарская улица, Старый Толмачевский переулок, Малый Толмачевский, Климентовский, Озерковский переулки.

Кроме того, ожидаются затруднения движения из-за скопления транспорта около всех мечетей Москвы.

Напомним, ранее стало известно, что завтра утром будет закрыта на вход станция метро "Проспект Мира" Кольцевой линии. В прошлом году во время празднования Ураза-Байрам это ограничение сняли к 8:00.