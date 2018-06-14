На международный форум "Город образования", который с 30 августа по 2 сентября во второй раз пройдет в Москве, приедут более 200 экспертов из 70 стран. Детали журналистам раскрыл программный директор мероприятия Павел Кузьмин.

Впервые столица приняла форум в прошлом году. Тогда его на ВДНХ посетили более 35 тысяч человек. В нынешнем году программа шире - четыре дня вместо трех, и гостей ожидается значительно больше - около ста тысяч. Приедут и свыше 200 российских и зарубежных экспертов: чиновники, ученые, авторы книг и создатели инновационных школ. Например, в Москву собираются американский футуролог Томас Фрей, известный психолог и исследователь Альфи Кон. Полный список, по словам Кузьмина, будет известен позже - как только все именитые участники дадут добро на свой приезд.

Место дислокации форума не изменилось - "Город образования" снова "вырастет" в 75-м павильоне ВДНХ. За четыре дня там пройдут более 400 мероприятий - лекции, мастер-классы, дискуссии, встречи и презентации. На них обсудят цифровизацию образования, профессии будущего, новые образовательные ресурсы и технологии.

В ближайшее время организаторы запустят официальный сайт форума, там же и разместят программу. Некоторые детали тем не менее уже известны. В частности, запланирована большая международная конференция чиновников, отвечающих за образование в своих городах и странах. Откроется в павильоне и съезд учителей. Его тему обнародуют в августе. Впервые на ВДНХ проведут интерактивный педагогический марафон. Здесь учителя из разных регионов поговорят о последних трендах обучения и обменяются опытом. Показать себя будет возможность и у школьников. Они представят свои мобильные приложения на хатаконе. Разработки детей оценят профессионалы IT-отрасли. Компании же презентуют на выставке новые электронные ресурсы, современную компьютерную технику и оборудование для инженерных и медицинских классов.