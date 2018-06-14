Новости

В Чебоксарах депутату предъявили обвинение в крупном мошенничестве 15:15
Юрий Кара назвал Говорухина "лоцманом российского искусства" 15:13
Хакеры научились взламывать сети 4G 15:11
Марат Башаров: Говорухин был великим мужчиной 15:10
Силуанов предсказал профицит бюджета в 0,5% ВВП 15:06
Австралийские военные ездили в Афганистане под нацистским флагом 15:01
Карен Шахназаров рассказал о своей последней встрече с Говорухиным 14:59
Ирина Купченко: Говорухин не изменял себе ни в чем 14:55
Видео: на 11 телебашнях городов ЧМ включилась подсветка 14:55
Глава МВД пригрозил Меркель односторонними шагами по высылке мигрантов 14:50
Для ВМФ России построят катамаран 14:49
Наказание за подделку документов предложили ужесточить 14:49
Вдова Говорухина поблагодарила всех за сочувствие 14:48
Расследование крупного ДТП в Кузбассе взяла на контроль прокуратура 14:45
Тест-драйв нового Subaru Outback. Теперь он рулит сам 14:40
Алексей Учитель: У Говорухина болела душа за всю страну 14:38
Неверов: Пенсионная реформа должна повысить достаток пенсионеров 14:33
В Твери женщина погибла, выпав из маршрутки 14:30
Минтруд: Повышение пенсионного возраста не скажется на рынке труда 14:25
Калининградские бегемоты предсказали исход первого матча ЧМ 14:21
В Рязани напечатали череп на 3D-принтере 14:19
В Госдуме оценили предложение по повышению пенсионного возраста 14:11
Россияне назвали Беларусь самой дружественной страной 14:05
В Индии нашли легендарную столицу династии Вакатаков 14:04
Володин: Госдуме будет очень не хватать Станислава Говорухина 13:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
14.06.2018 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери женщина погибла, выпав из маршрутки

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Тверские следователи устанавливают подробности гибели 69-летней женщины на улице Горького, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

В Перми пятилетний мальчик выпал из окна на пятом этаже

Инцидент произошел 13 июня около 17 часов. По предварительным данным, пенсионерка выпала в открытую дверь движущейся маршрутки. Женщина ударилась головой о бордюр и скончалась на месте происшествия.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.

Главное сегодня

Силуанов назвал плюсы от повышения ставки НДС
В ГД назвали размещение военных сил Украины на Азове игрой на публику
В Кремле появилось новое управление
ЦИК назначил дополнительные выборы в Госдуму
Загранпаспорта и водительские права подорожают