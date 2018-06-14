В Твери женщина погибла, выпав из маршрутки

Тверские следователи устанавливают подробности гибели 69-летней женщины на улице Горького, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Инцидент произошел 13 июня около 17 часов. По предварительным данным, пенсионерка выпала в открытую дверь движущейся маршрутки. Женщина ударилась головой о бордюр и скончалась на месте происшествия.

- Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области Валерия Павлова.