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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вход свободен

Все московские трамваи будут работать без турникетов
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск №7592 (129)
С 16 июня все московские трамваи будут работать без турникетов. На своей странице Twitter мэр Москвы Сергей Собянин написал: "Теперь можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке".
Фото: Сергей Михеев / РГ Как только турникеты из трамваев убрали - в них сразу выросло количество пассажиров. Фото: Сергей Михеев / РГ
Как только турникеты из трамваев убрали - в них сразу выросло количество пассажиров. Фото: Сергей Михеев / РГ

Напомним, турникеты в столичных трамваях начали снимать постепенно, с запуском длинных низкопольных вагонов. "С тех пор как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%", - отметил мэр. Сейчас в столице без турникетов работает 31 трамвайный маршрут, всего их в городе 47. "Благодаря тому, что войти в трамвай можно в любую дверь, пассажиры экономят 10-15 минут в поездках", - заявил первый замгенерального директора Мосгортранса Борис Ткачук.

Фото: Валерий Мельников / ТАСС
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Помимо свободного входа во все двери, снятие турникетов позволяет организовать на маршруте и тактовое движение, когда трамваи подходят через равные промежутки времени, как в метро, - движение становится более предсказуемым, трамвай не теряет времени на остановках из-за задержек в посадке.

Кроме того, в Москве с начала года начали снимать турникеты и на автобусных маршрутах, где работают машины особо большой вместимости. Сейчас их около 80, в их числе и некоторые востребованные у москвичей экспрессы. Совсем недавно турникеты сняли на хордовом 908-м экспрессе, который пересекает сразу шесть линий метро от "Каширской" зеленой ветки до "Филевского парка" голубой.

Кстати

Несмотря на снятие турникетов, количество безбилетников в столичных автобусах, троллейбусах и трамваях сокращается. Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Организатора перевозок", с начала года поймано 80 тысяч зайцев, или на 10% меньше, чем за тот же период прошлого. Ежедневно в столичном транспорте работают 250 контролеров.

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