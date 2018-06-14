Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подал документы в Мособлизбирком для участия в выборах главы области, назначенных на 9 сентября.

- Сегодня я в избирательную комиссию сдал документы. Настрой уверенный, есть план действий, который мы должны реализовать - построить сильное, здоровое, чистое Подмосковье, - сказал Воробьев, добавив, что второй этап регистрации он рассчитывает пройти в период с 25 июня по 5 июля.

На втором этапе кандидату нужно пройти муниципальный фильтр - предоставить в Мособлизбирком в свою поддержку подписи от муниципальных депутатов. Подписей должно быть не менее 196, но каждая должна быть нотариально заверена. Собрать нотариальное согласие местных депутатов нужно не менее чем в 51 районе и городском округе области, на это кандидатам дается время до 7 июля.