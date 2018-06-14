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14.06.2018 07:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье сняли на видео процесс грудного вскармливания леопардов

Текст: Анна Бондаренко

Фотоловушка, установленная на территории национального парка "Земля леопарда", сделала кадры, на которых самка дальневосточного леопарда кормит своих детенышей молоком. Как отмечает пресс-служба нацпарка, в дикой природе этот процесс запечатлен впервые.

Камера поймала Leo 120F, дочь леопардессы по имени Памела (Leo 38F), и двух ее котят. Их возраст вызвал особый интерес исследователей - юным хищникам около полугода, и примерно в этом возрасте они прекращают питаться материнским молоком и переходят на мясо, которое добывает мать.

Фото: depositphotos.com
В Приморье леопарды образовали звездную пару

Изучив снимки, специалисты пришли к выводу, что период лактации у самки почти закончен, а тому, что леопардесса не отказала детям способствовали ее расслабленное состояние (семейство отдыхало) и хорошая физическая форма. По словам старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дины Матюхиной, время, когда самка кормит котят молоком, - самое напряженное по энергозатратам: "Им приходится расходовать много сил, чтобы и охотиться, и вырабатывать достаточно молока. Поэтому чем скорее котята полностью перейдут на мясную диету, тем лучше для матери".

Напомним, Leo 120F стала первым зафиксированным котенком Leo 38F, которая получила имя от голливудской актрисы Памелы Андерсон.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире и самый северный из подвидов леопарда. Еще сто лет назад эти кошки заселяли весь Корейский полуостров и две провинции Китая. Из-за хозяйственной деятельности человека дальневосточный леопард попал на грань выживания - в начале 2000-х в России - на юге Приморья - насчитывалось всего 30 пятнистых кошек. Но усилия по спасению популяции дают результаты: как показал мониторинг, в 2017 году на "Земле леопарда" было зафиксировано более сотни леопардов - 84 взрослых особи и 19 котят.

"Кедровая падь" - государственный природный заповедник, входящий в состав ФГБУ "Земля леопарда". Он носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим заповедником Дальнего Востока.

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