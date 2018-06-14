СК: Глава минсельхоза Оренбуржья задержан по делу о мошенничестве

Министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Михаил Маслов задержан. Чиновника подозревают в причастности к хищению бюджетных средств на сумму более 100 миллионов рублей.

Как сообщил в четверг Следственный комитет России, вместе с главой регионального минсельхоза задержан также учредитель и фактический руководитель селекционно-гибридного центра (СГЦ) "Вишневский" Виктор Железнов. Операция была проведена в рамках расследования третьим следственным управлением (с дислокацией в Нижнем Новгороде) Главного следственного управления СК РФ уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ.

- В ходе расследования факта мошенничества стало известно, что в 2015-2016 годах в Оренбургской области представители одной из организаций агропромышленного комплекса - ООО "СГЦ "Вишневский" - похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий денежные средства на сумму более 100 миллионов рублей, - уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. - По версии следствия, к хищению бюджетных средств на указанную сумму причастны задержанные в Оренбурге Маслов и Железнов.

Вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения будет решен в ближайшее время.

Напомним, что осенью минувшего года одно из крупнейших свиноводческих предприятий области - СРЦ "Вишневский" - оказалось в центре резонансного скандала. Шестого сентября здесь были проведены обыски и изъяты документы по уголовному делу о мошенничестве с госсубсидиями. Через несколько дней сотрудники "Вишневского" перекрыли трассу на Соль-Илецк - свои действия они объяснили тем, что действия силовиков якобы парализовали работу животноводческого комплекса.